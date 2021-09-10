مي سليم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلى عن بنته ويسيب الأم تشيل كل حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتقدت الفنانة مي سليم، تخلي كل زوج عن زوجته وتركها وحيدة أمام مسئولية تربية ابنتهما.

وكتبت مي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب يتخلى عن بنته ويبقى غير مسؤول عنها مع إن ظروفه تسمح ومقتدر ويقدر يصرف عليها ويسيب الأم تكون مسؤولة عن كل حاجة وتشيل هي كل حاجة".

ومن جانب آخر، يعرض لمي سليم حاليا في دور العرض فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.