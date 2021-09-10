"استحملت إزاي وصبرت قد إيه".. زينة تبكي في هذا الفيديو وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة زينة رضا، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من حلقتها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" في يناير 2020.

وتبكي زينة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وتقول خلاله: "لو تعرف أنا تعبت إزاي، أنا كان بيجيلي وقت وحياة ربنا من الزعل كنت بخاف أنام وماقومش".

وعلّقت زينة: "بصراحة بقف عاجزة قدام الفيديو ده وبقول مين دي، واستحملت إزاي، وصبرت قد إيه، اتعلموا الصبر حى لو على الظلم.. وصدقوني ربنا كريم واسمه العدل.. حتى الوجع هيتنسى.. أنا أصلا حاسة إني بشوف واحدة بتقطع قلبي بس مش عارفاها، نسيتها بكل وجعها".

أضافت: "ربنا حنين أوي علينا، حبكم ليّا كان سند كبير بعد ربنا ودعواتكم، اتعلموا الصبر والرضا، أنا اليوم أقوى، أنا اليوم أفضل، أنا كل يوم أقدر نعم الله أكتر، ألف حمد ليك يارب".

يذكر أن أخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.