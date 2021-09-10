مفاجأة تامر حسني لـ أيتن عامر بعد غنائها "عيونه دار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأ الفنان تامر حسني، الفنانة أيتن عامر، بعد غنائها أغنيته "عيونه دار" في فيديو على موقع "إنستجرام".

ونشر تامر، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، فيديو غناء أيتن عامر "عيونه دار" بعد تعديله مصحوبا بعزفه لها.

وكتب تامر معلّقا: "بما إنك فاجئتيني إنك بتغني كده وكمان غنيتيلي أغنية بحبها فعلاً فقلت أفاجئك أنا كمان وأظبطهالك وأعزفهالك يا أحلى أيتن".

وكانت أيتن عامر، نشرت يوم الخمس، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تغني فيه أغنية "عيونه دار" للفنان تامر حسني.

"عيونه دار" صدرت للنجم تامر حسني ضمن ألبوم "فري ميكس 4" عام 2005، إنتاج شركة "فري ميوزك" للمنتج نصر محروس.