شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تهدى أسرة رجاء الجداوى تورتة عيد ميلادها.. وابنتها: عادة متتقطعش يارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أميرة مختار، ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، عن سعادتها بالفنانة شيماء سيف، والتورتة التى أهدتها لها خلال ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة الذى حل منذ عدة أيام.



تورتة عيد ميلاد رجاء الجداوى

ونشرت أميرة، عبر حساب رجاء الجداوى، على إنستجرام، صورة من التورتة التى زينتها صورة والدتها، صحبتها بتعليق: "حبيبتى الغالية جدًا شيماء.. والأهم حبيبة مامى الله يرحمها أوى أوى، وزى لما كانت بتقول عليكى شيماء البيبى اللذيذ الطيب الشقى الحنين اللى مليان نقاء وخير، بحبك ومتتصوريش اتبسط أنا وروضة أد إيه بالتورتة وأسعدت ناس قد إيه عادة متتقطعش يارب".



شيماء مع الراحلة رجاء الجداوى

وأضافت أميرة: "ويارب نحتفل بحبها فى قلوبنا العمر كله، الله يرحمها ويديم عليها نعمة حبكم ودعائكم لها، وربنا يكرمك على حرصك الدائم على ختام القرآن لها انت وحبايبها الغالين كلهم ربنا يتقبل منا جميعا، بحبك أوى".





وكانت أميرة مختار، أحيت يوم الاثنين الماضى، 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد والدتها، حيث نشرت صورة عبر حساب والدتها التى تديره بعد وفاتها، وكتبت: "كل سنة وانتى معنا بسيرتك الحلوة وبغلوتك فى قلبنا كلنا بحبك يا أمى، وحشتينى أوى ويارب يديم عليك نعمة حب الناس والدعاء لك ويارب يجعله دعاء مقبول، عقبال كل سنة".





ويمر اليوم الذكرى الـ87 على ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إذ ولدت فى 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وهى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، فكأنها ورثت العرق الفنى منها، رغم أنها بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.