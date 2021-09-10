ياسمين عبد العزيز تطمئن جمهورها بعد تعافيها

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"الخليج 365": خاطبت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بتدوينة نشرتها عبر حسابها على الفيسبوك طمأنتهم فيها على صحتها وكشفت تفاصيل الأزمة الصحية الصعبة التي ألمت بها وبأن الموت كان قريباً جداً منها.

حيث قالت عبد العزيز في منشورها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا... رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله ...

كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلى حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي ..".

كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

وكانت الممثلة المصرية قد وقعت ضحية خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو الماضي، ما سبب بإصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة، وتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإرسل فريقاً طبياً متكاملاً لمتابعه الحالة والإشراف على الجراحة الثانية.

وغادرت عبد العزيز بعدها إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.