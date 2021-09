أنطوني توما يطلق أغنيته الجديدة “Show Me How You Dabke”

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365": أطلق الفنان اللبناني أنطوني توما أغنيته المصورة الجديدة من كلماته والحانه بعنوان "Show Me How You Dabke” عبر قناته على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية، وتتميز الأغنية بنبض شبابي جديد ونفحة موسيقية راقصة.



وقد ظهر أنطوني في العمل الذي تم تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج بيار خضرا بصورة جديدة ومختلفة عما قدمه سابقاً، حيث قدّم خلاله لوحة دبكة إستعراضية مع مجموعة راقصين محترفين، في انعكاس لأجواء الأغنية وشاركه في الغناء روي شلش.

وقد شددّ أنطوني من خلال هذه الأغنية على إصراره على تقديم عمل لبناني فيه عودة إلى هويته، هو الذي اعتاده الجمهور على تقديم الأغاني الأجنبية في معظم الأوقات.

وعن أجواء الكليب، أكد الفنان الشاب أنه استمتع بأجواء التصوير وخاصّة أنها تميزت بالنكهة اللبنانية، معتبراً هذا العمل بمثابة رسالة حب لبلده ولغته الأم. وقد تقدم بالشكر الى كل من ساهم وشارك في إطلاق هذا العمل، واعداً محبيه بتقديم أعمال جديدة ومختلفة عن كل ما قدّمه سابقاً.

من جهة أخرى، لاقت”Show Me How You Dabke” أصداء ايجابية منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، حيث تفاعل معها محبي أنطوني ومتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن إعجابهم بالأغنية التي وزعها موسيقيا هاري هيديشيان.