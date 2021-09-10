شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل "الستات بتعرف تقتل" إلى "بيت المعادى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بيت المعادى" الذى كان يحمل اسم "الستات بتعرف تقتل" والمأخوذ من مسلسل أجبنى، وتدور احداثه في 12 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقية على الإنترنت، وتدور أحداثه حول العلاقة بين الأزواج والمشكلات الأسرية، في إطار ساسبنس وبلاك كوميدي.



ابطال مسلسل بيت المعادى

مسلسل "بيت المعادى" بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، فيما تشارك الفنانة إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة، ويعتمد العمل على التنقل بين الفترات الزمنية خلال الأحداث.



كواليس مسلسل بيت المعادى

يذكر أن كندة علوش عادت مؤخرًا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضى القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعى.

أما إنجى المقدم فتواصل مسلسل مسلسل "دليلك الذكى للطلاق" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل مأخوذ من مسلسل أمريكى ويشارك في بطولته هيدى كرم، عمر الشناوى، وإنجى أبو زيد، وسالى شاهين، صدقى صخر، چيهان الشماشرجي، وإخراج مصطفى أبو سيف.



تارا عماد وإنجى كيوان



تارا عماد وإنجى كيوان وشريف حافظ



المخرج محمد سلامة مع تارا عماد وإنجى كيوان



المخرج محمد سلامة مع تارا عماد وإنجى كيوان