شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ ياسمين عبد العزيز: الحمد لله أنك بخير وترجعى لبلدك وفنك قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة نادية الجندى، عن سعادتها بتعافى النجمة ياسمين عبد العزيز، من الوعكة الصحية التى ألمت بها مؤخرًا واستدعت سفرها إلى سويسرا للعلاج، متمنية لها الرجوع لجمهورها وفنها فى أقرب وقت.

ونشرت نادية، صورة لياسمين عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ألف ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبتى.. إن شاء الله ترجعى لبلدك وفنك وجمهورك فى أقرب وقت، والحمد لله أنك بقيتى بخير.. تمنياتى لكى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".





وطمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، بتدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج.

ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى وحشتونى جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت ياسمين: "رغم كل الصعب اللى مريت بيه فى أزمتى الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللى كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللى عدت عليا .. وكفاية أنى أقولكم أنى حقيقى شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبى بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمنى وعديت المحنة على خير الحمد لله ".

وتوجهت بالشكر لجمهورها، قائلة: "كلمة شكرا قليلة أوى عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا وحقيقى أنا عاجزة أنى أردلكم كل الحب وكل الدعم اللى شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى".