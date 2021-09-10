شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم وأحمد جمال سعيد أمام ميرفت أمين فى "حكايتى مع الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار صناع الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" على الفنانين أحمد فؤاد فؤاد سليم، وأحمد جمال سعيد للمشاركة في بطولة حكاية "حكايتى مع الزمان" أمام النجمة ميرفت أمين، حيث يتم التحضير للحكاية تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة، والحكاية سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



ميرفت امين

وتعرض حاليًا على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة watch it الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، ويتواصل تصوير الحكاية الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، كما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل.



احمد فؤاد سليم

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.



احمد جمال سعيد

يذكر أن الفنان احمد فؤاد سليم شارك في مسلسل "هجمة مرتدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، هشام سليم، ماجدة زكى، نضال الشافعى، محمد عز، وآخرين وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، أما أحمد جمال سعيد فظهر في مسلسل "أحسن أب" مع على ربيع وهاجر أحمد وإخراج معتز التونى.