شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تودع آخر أيام الصيف من الساحل: بعشق البحر وهيوحشنى جدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت النجمة الكبيرة ليلى علوى، آخر أيام الصيف من أمام شاطئ البحر فى أحد شواطئ الساحل، على موسيقى أغنية "أنا بعشق البحر" للمطربة الكبيرة نجاة.

ونشر ليلى، فيديو لها وهى تتنزه أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وفى الخلفية صوت نجاة، صحبتها بتعليق: "هيوحشنى البحر جدا.. بعشقه".





وسبق وقالت النجمة ليلى علوى، خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 فى العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، إنها وقعت فى غرام دور "سلوى"، وهى الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث الفيلم، موضحة أنها بمجرد قراءتها للسيناريو أعجبت جدا بالفكرة لأنها مختلفة وجديدة.





وأضافت ليلى، أن وجود هذا الكم من النجوم فى عمل واحد أغراها للمشاركة فى الفيلم، وشجعها على ذلك وجود مخرج فى حجم المخرج محمد أمين.





وأوضحت ليلى، أن دورها فى الفيلم هو دور "سلوى" وهو دور مختلف وتحضيراته مختلفة وجديدة عليها، مؤكدة أنه يجب على جميع الفنانين تشجيع السينما والمشاركة فى التجارب الجريئة والجديدة، مضيفة أن الـ 200 جنيه هى بطلة فيلم 200 جنيه.