شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى وإياد نصار يغنيان "الليفة القطيفة" من "ياما فى الجراب يا حاوى" بمشاركة "تذكرتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مسرح كايرو شو، الشركة المنتجة لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخراني، فيديو كليب خاص لأغنية "الليفة القطيفة" والتى يغنيها النجمان يحيى الفخراني وإياد نصار ضمن أحداث المسرحية التى تعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بمشاركة "تذكرتى" برئاسة منتصر النبراوى.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"ياما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة .