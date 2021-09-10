شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة خالد سليم والمخرج مرقس عادل إلى دبى من أجل "فى القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم خالد سليم، بصحبة المخرج مرقس عادل، إلى دبى ضمن تحضيرات فيلم "فى القلب"، تواصل سليم خلال الزيارة السريعة مع أصدقائه هناك من أجل الحصول على موافقات وتصاريح لتصوير بعض مشاهد الفيلم.

ونجح خالد سليم ومرقس عادل فى الحصول على تصاريح للتصوير فى أماكن مميزة فى دبى، ما فرض على مخرج العمل مرقس عادل العمل إجراء بعض التعديلات على السيناريو لتناسب مواقع التصوير فى الإمارات، ومن المقرر البدء فى التصوير بأحد الفنادق الإمارتية خلال الفترة المقبلة بالإضافة لبعض الأماكن الشهيرة فى دبى.

وقال خالد سليم لـ"الخليج 365" إن زيارته للإمارات تأتى لحرصه على خروج الفيلم فى أحسن صورة مبهرة، ترضى جمهوره ومحبيه، وأن يصل الفن المصرى إلى العالك كله.

والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.