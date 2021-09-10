تامر حسني يوجه رسالة لـ أيتن عامر بعد غنائها "عيونه دار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للفنانة أيتن عامر بعد غنائها أغنيته "عيونه دار".

ونشر تامر، فيديو غناء أيتن عامر عبر "ستوري إنستجرام"، وعلّق: "يا أيتن إيه ده، ده أنتي مطربة زميلة وأنا مش عارف، اختارتي أغنية صعبة وبجد غنيتيها هايل، برافو برافو، كنت مخضوض وأنا بسمعك، بس مخضوض حلو".

وكانت أيتن عامر، نشرت يوم الخمس، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تغني من خلاله أغنية "عيونه دار" للفنان تامر حسني.

"عيونه دار" صدرت للنجم تامر حسني ضمن ألبوم "فري ميكس 4" عام 2005، إنتاج شركة "فري ميوزك" للمنتج نصر محروس.

