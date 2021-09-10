إصابة دنيا عبد العزيز أثناء عرض "زقاق المدق" بالإسكندرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أصيبت الفنانة دنيا عبد العزيز أثناء عرض مسرحية "زقاق المدق" مساء أمس الخمس، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

ونشر الفنان كريم الحسيني، فيديو وصورة يظهران إصابة "دنيا"، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ألف سلامة عليكي يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابة من أول ربع ساعة في العرض ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات.. وراحت المستشفى.. دعواتكم".

أضاف: "ربنا يشفيكى يا غالية.. النهاردة بجد عرفت غلاوتك عندي قد إيه، ده أنا دمعت في الكواليس وأنا شايفك بتمشي على رجل واحدة.. اللهم أنت الشافي المعافي يارب.. زقاق المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.