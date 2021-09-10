محمد هنيدي ناعيا محمود العربي: سيرته الطيبة في كل مكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان محمد هنيدي، رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية يوم الخميس.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عنه.. بتحكي عن كرمه وأخلاقه وطيبته وجدعنته.. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبة في كل مكان.. العمر ممكن ينتهي.. بس السيرة بتكمل.. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك.. يخيلك عارف إن طريق الخير بالدنيا كلها".

وتوفي رجل الأعمال محمود العربي الرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار"، عن عمر يناهز 89 عاما.

وشيع الأهالي جثمان محمود العربي، بعد ظهر يوم الجمعة، في جنازة مهيبة في مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.