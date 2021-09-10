هكذا علّق أحمد العوضي.. رسائل النجوم لـ ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الكثير من نجوم الفن، عن سعادتهم بتماثل الفنانة ياسمين عبد العزيز للشفاء بعد مرحلة مرضية صعبة مرت بها منذ يوليو الماضي.

ووجهت "ياسمين" رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعلّقت ياسمين: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وعلّق الكثير من نجوم الفن على رسالة ياسمين عبد العزيز، وعلى رأسهم زوجها أحمد العوضي ومنحها الكثير من "إيموجي القلب"، وأيضا النجوم:

- أحمد فهمي وكتب: "ألف مليون حمد الله على سلامتك".

- محمد محمود عبد العزيز وكتب: "الحمد لله طمنتيني وطمنتي ناس كتير أوي عليكي وترجعي بألف مليون سلامة إن شاء الله والدنيا كلها في انتظارك".

- كندة علوش وكتبت: "ألف الحمدلله على سلامتك حبيبتي".

- منى زكي وكتبت: "يا روح قلبي، ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل.. وحشتيني قوي قوي".

- بدرية طلبة وكتبت: "قلبي قلبي قلبي رديتي فينا الروح، حمدالله على سلامتك يا روحي الحمدلله، ترجعلنا بالسلامة الحمدلله".

- محمد رجب وكتب: "ألف حمدالله على سلامتك وترجعي أحسن من الأول".

- شيكو وكتب: "ألف سلامة وحمد الله على السلامة يا ياسو وترجعي بالسلامة لكل الناس اللي بتحبيهم وبيحبوكي يارب".

- ياسمين صبري وكتبت: "حبيبتي يا ياسمين، وحشتينا وألف حمد الله على سلامتك".

- غادة عبد الرازق وكتب: "بعد الشر عنك حبيبتي ربنا يشفيكي ويرجعك بالسلامة لكل الناس اللي بتحبك ويخليكي لولادك وأهلك يارب كلنا بنحبك".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.