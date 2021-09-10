رسالة نادية الجندي لـ ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن سعادتها بتماثل الفنانة ياسمين عبد العزيز للشفاء بعد مرحلة مرضية صعبة مرت بها منذ يوليو الماضي.

ونشرت الجندي، صورة ياسمين عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف ألف حمدالله على سلامتك يا حبيبتي، إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت، والحمدلله أنك بقيتي بخير، ربنا يحفظك من كل شر، تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجهت رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعلّقت ياسمين عبد العزيز: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

أضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".