"بلدي الثاني".. صابرين تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة صابرين، عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشرت صابرين، صورة لها بصحبة أبنائها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طول عمري بقول بلدي الثاني الإمارات قولا وفعلا، لكن الآن أصبح رسميًا.. شكرًا الإقامة الذهبية.. شكرًا الهوية الإماراتية".

وأضافت: "شكرا كارت السعادة، شكرا الإمارات حكومة وشعبًا على اللقاء الحافل.. شكرا على الرقي والتحضر في الاستقبال المشرف لي ولأولادي.. شكرا لكل من عمل على إسعادنا.. فعلا دبي سعادة".

جدير بالذكر أن صابرين، يُعرض لها حاليا بالسينمات فيلمي "200 جنيه" و"الإنس والنمس".

"الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

بينما فيلم"200 جنيه" بطولة أحمد السقا وأحمد رزق وهاني رمزي وإسعاد يونس وخالد الصاوي وطارق عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين.