بعد أزمتها الصحية.. لأول مرة ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة لجمهورها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية قبل شهر تقريبا، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

ياسمين نشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا، وعلقت "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله انا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

وتابعت "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت "كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلى حبكم، انا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

كانت الإعلامية لميس الحديدي، كشفت تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت لميس، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON": "العزيزة ياسمين عبد العزيز فأنا على تواصل معها ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم".

تابعت: "ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها".