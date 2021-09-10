أحدث ظهور لناصر القصبي.. الجمهور السعودي مشتاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو قصير بمبادرة من الممثلة السعودية ريم عبدالله، يُظهر الفنّان السعودي ناصر القصبي أثناء مشاركته في احتقال قناة “أم بي سي” بعيدها الثلاثين.

جرى تصوير الفيديو في البرتغال، وتمّ تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث عبّر الجمهور السعودي عن محبّته واشتياقه إلى القصبي الغائب عن الإعلام منذ رمضان الماضي، بعد أن عُرض له مسلسل “حظر تجوال”.

القصبي كان قد أجّل تصوير الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف” إلى ما بعد شهر رمضان بسبب مسلسل “حظر تجوال”، ولم يعرف بعدُ إن كان الجزء الثالث سيُعرض في رمضان أم خارجه على منصّة “شاهد VIP”.

يُذكر أنّ المستشار تركي آل الشيخ كشف منذ أشهر عن عمل فنّي يجمع القصبي برفيق دربه عبدالله السدحان، على أن يُعرض على شاشة “أم بي سي”.