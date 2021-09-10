شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، بعد أن استقبلت المدينة العائمة نجوم الفن من كل أرجاء العالم بعد فترة من انقطاع المشاهير بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة أفلام من 59 دولة بينما يتنافس 18 فيلما فقط على جائزة "الأسد الذهبي".

وتنافست فى المهرجان 4 أفلام عربية هى: "أميرة" للمخرج محمد دياب، "كوستا برافا لبنان" للمخرجة مونيا عقل، "مملكة الصمت" للمخرجة السورية ديانا الجيرودى، "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة اليمنية شيماء التميمى.

لاقى فيلم "أميرة"، للمخرج محمد دياب استقبالاً كبيرًا من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائى بإيطاليا فى عرضه العالمى الأول، وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر.

ويدور الفيلم حول "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو انتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

وشهد المهرجان عرض فيلم "مادريس باراليلاس" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، إحدى أهم الشخصيات السينمائية الأوروبية، ويرأس لجنة تحكيم دورة المهرجان المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو صاحب فيلم "باراسايت".

مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.