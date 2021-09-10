شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى طفولتها مع ياسمين عبد العزيز: انتى الفنانة المؤثرة فينا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هبة مجدى، عن سعادتها بتعافى النجمة ياسمين عبد العزيز، من الوعكة الصحية التى ألمت بها مؤخرًا واستدعت سفرها إلى سويسرا للعلاج، مشيرة إلى أنها فنانة أثرت فى الجميع، داعية الله أن يحفظها ويسعد قلبها.



هبة مجدى وياسمين عبد العزيز

ونشرت هبة، صورة فى طفولتها جمعتها مع ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "حمدًا لله على السلامة يا حبيبة الكل، انتى فعلاً الفنانة المؤثرة اللى أثر فينا كلنا، ربنا يحفظك ويسعد قلبك".





وطمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، بتدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج.

ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى وحشتونى جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت ياسمين: "رغم كل الصعب اللى مريت بيه فى أزمتى الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللى كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللى عدت عليا .. وكفاية أنى أقولكم أنى حقيقى شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبى بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمنى وعديت المحنة على خير الحمد لله ".

وتوجهت بالشكر لجمهورها، قائلة: "كلمة شكرا قليلة أوى عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا وحقيقى أنا عاجزة أنى أردلكم كل الحب وكل الدعم اللى شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى".