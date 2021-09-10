شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ناعيًا محمود العربى: وداعًا لرجل عظيم.. رائد الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى، على نعى رجل الأعمال الراحل محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، الذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، وعلق اشرف على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلاً: وداعًا لرجل عظيم رائد الاقتصاد الحاج محمود العربى .

وشيع الآلاف من أهالي المنوفية، جثمان رجل الأعمال محمود العربي رجل الأعمال الشهير وصاحب مجموعة العربي بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمانه.

وتحرك موكب الجنازة لمثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قريته أبو رقبة، كما حرص المئات من عدة محافظات على الحضور للمشاركة فى تشييع جثمان الفقيد الراحل مرددين الأدعية وشهادة التوحيد داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصديقين فى يوم الجمعة المبارك .

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية ابو رقبة مسقط رأس رجل الأعمال الحاج محمود العربى لما كان كان معروفا عنه من حسن معاملته للجميع وتواضعه الشديد وابتسامته التى لا تفارقه حيث كان بابه مفتوحا للجميع ولا يتأخر عن الاستجابة لمطلب أيا من العاملين فى شركاته وكان حريصا على توفير افضل مستويات المعيشة لهم .