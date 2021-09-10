شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يقع فى غرام أسماء جلال فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع الفنان شريف سلامة الذى يؤدى دور "مروان" - مخرج سينما - ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت" فى غرام أسماء جلال التى تؤدى دور راقصة ضمن أحداث المسلسل الذى يخرجه حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

ويتواجد اليوم الجمعة، شريف سلامة وأسماء جلال في "فيلا شعيب" بالهرم لتجسيد مشهد حفلة عيد ميلاد مروان - شريف سلامة -

يذكرأن مسلسل «ورق التوت» يتضمن مجموعة من الفنانين أبرزهم شريف سلامة ، ثراء جبيل ، سلوى عثمان ، معتز هشام ، خالد أنور ، مصطفى منصور ، سمر علام ، أحمد ثابت ، محمد أشرف ، تامر مجدى وأخرون، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إخراج حسام على.

وكانت آخر أعمال المخرج حسام على مسلسل "القاهرة كابول"، الذى اعتمدت أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، ويرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال.