اسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع عادل امام من “غاوي مشاكل” حتى “زهايمر”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:46 مساءً - واستعادت الفنانة المصرية إسعاد يونس ذكريات بداية تعاونها مع الفنان عادل إمام قائلة إن أول عمل لها مع عادل إمام كان فيلم “غاوي مشاكل” وقتها ظهرت في دور بسيط.

وتابعت اسعاد يونس، في الجزء الثاني من لقائها في برنامج “سهرانين” مع أمير كرارة، ويعرض عبر قناة ON، أنها في كواليس الفيلم طلبت منه أن تشاركه في عمل آخر ولكن تكون البطلة أمامه، وبعد فترة عُرض عليها فيلم “شعبان تحت الصفر” ووجدت نفسها البطلة،

وكشفت اسعاد يونس ان عادل امام قال لها حينها “انا عند كلمتي اديتي بتعملى بطولة معايا” لتجيبه “عمري ما حانساها لك ابدا”.

وأكملت أن علاقة الصداقة بينهما والتعاون الفني استمر حتى فيلم “زهايمر” الذي قامت بإنتاجه له، وشاركته في العديد من الأفلام منها “شعبان تحت الصفر” و”الافوكاتو” و “أمهات في المنفى” و”المتسول”.

يشار إلى أن الفنانة إسعاد يونس عادت للتمثيل بعد فترة غياب من خلال فيلم “200 جنيه”.