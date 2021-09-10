اول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية: “حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا”

كتب امير فتحي في الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:46 مساءً - وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة إلى جمهورها هي الاولى بعد فترة طويلة من الغياب منذ بداية أزمتها الصحية في شهر يوليو الماضي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام صورة لغرفتها من المستشفى ويدها وهي تعلق بها المحاليل مع أغنية إليسا “هنغني كمان وكمان”.

وكتبت في رسالتها إلى جمهورها: جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

وتابعت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز سافرت 10 أغسطس الماضي، إلى سويسرا لاستكمال علاجها من مضاعفات عملية جراحية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، أدت إلى احتجازها بالعناية المركزة لفترة.