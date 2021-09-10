أحداث مسلسل “الهيبة” لن تنتهي في الجزء الخامس.. هذا ما كشفه مخرج العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف سامر البرقاوي مخرج مسلسل “الهيبة” عن بعض من تفاصيل وأحداث الجزء الخامس من العمل، وفجّر مفاجأة بأن قصة العمل لن نتنهي في هذا الجزء بشكل كلي، بل يتم التحضير لفيلم سينمائي، حيث ستترك نهاية الحكاية الأخيرة إلى أحداثه.

حديث البرقاوي جاء خلال مقابلة أجراها معه “MBC Trendig” في كواليس العمل وقال: “مسار خلاصات الأجزاء الخمسة ستنتهي بهذا الجزء وستنتهي الحكاية العامة وحكاية الجزء الخامس نفسه ولكن من المؤكد أنه مع نهاية الجزء الخامس لابد أن يذهب الجمهور لحضور الفيلم، وبالتالي من الطبيعي وجود أحداث تجعل الجمهور يذهب لحضور الفيلم لمعرفة الحكاية”.

وعن أحداث الجزء الخامس، فقال البرقاوي إنها ستكون مشوقة منذ اللحظة الأولى وأن الجزء الخامس سيكون على درجة عالية من التشويق و الإثارة في كل أحداثه.

وعن سبب تسمية هذا الجزء بـ “الهيبة جبل”، قال البرقاوي أنه الاسم الوحيد الذي يمكن أن يطلق على العمل وخصوصًا أن أحداث المسلسل كلها ترتبط به وقال: “إذا لم يكن “الهيبة – جبل” فماذا سيكون”.

وأضاف: “بالعادة خط سير البطل “جبل” هو الفاعل والمؤثر الحقيقي بسير الأحداث بالأجزاء السابقة وبالإضافة لهذه النقطة ففي الجزء الخامس فإن الأمر متعلق بالمصير حيث أن مصير جبل مرتبط بمصير الهيبة فهناك استحقاق كبير سيواجه القرية والشخصيات”.

وعن انضمام الفنان السوري عبد المنعم العمايري إلى العمل في هذا الجزء وسبب اختياره قال البرقاوي: “عبد المنعم عمايري من نوعية الممثلين الذين يتمنى أي مخرج أن يكون معه وهناك شراكات عديدة بيننا وآخرها في مسلسل “شبابيك” وحققت نجاحًا”.

كما كشف البرقاوي عن تحضير لعمل جديد مع النجم تيم حسن والمنتج صادق الصباح، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة بينهم هي بمثابة أضلاع مثلث، موضحًا أنها شراكة مستمرة ومثمرة.

يشار إلى أن الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” الذي يحمل اسم “الهيبة – جبل” سيعرض في الشهر المقبل و يضم كل من تيم حسن، وعبد المنعم عمايري، ومنى واصف، وعبدو شاهين، وسعيد سرحان، وروزينا لاذقاني، والنجمة إيميه صياح.