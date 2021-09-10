بعد طرح الإعلان الرسمي.. الجمهور يتهم صُنّاع “عروستي” بالتقليد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتهم رواد التواصل الاجتماعي صُنّاع فيلم “عروستي” بتقليد فيلم أميركي، بعد طرح البرومو الرسمي له، قبل عرضه في 22 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وأثار مشهد بالإعلان الترويجي للفيلم جدلاً كبيراً، إذ ظهر خلاله أحمد حاتم وهو يهدي جميلة عوض، جوارب سوداء اللون بها خطوط صفراء، وتداول عدد من مستخدمي السوشيل ميديا صورة من هذا المشهد وربطوه بآخر من فيلم الدراما الرومانسي الأميركي “Me before you”، من بطولة إميليا كلارك، وسام كلافلين.

وكانت كلارك تتحدث مع كلافلين حول الجوارب التي كانت ترتديها في طفولتها، وبعد فترة يهديها إياها لمناسبة عيد ميلادها، وهذا المشهد جعل الجمهور يقارن بين العملين، حيث ظهر حاتم في الإعلان الرسمي لـ”عروستي” وهو يحمل الجوارب نفسها ويهديها إلى جميلة.

ونشرت عوض البوستر الرسمي للفيلم، الذي تشارك من خلاله أحمد حاتم للمرة الأولى، كما عرضت الإعلان الرسمي له، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “ساعة الصفر يوم 9/22 لكي نلعب عروستي… الإعلان الرسمي لفيلم عروستي”.

وظهر في البرومو أبطاله، وهم أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، أسماء جلال، هند عبدالحليم، شريف دسوقي، فاتن واصل، مروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.