رايفن سيموني: “رايفن باكستر” لن تصبح مثلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الممثلة الأميركية رايفن سيموني (35 عاماً)، تحويل شخصيتها “ريفن باكستر” إلى مثلية الجنسية.

و”ريفين باكستر” هي شخصية تؤديها سيموني في مسلسل “رايفنز هوم” Raven’s Home الذي يعد تكملة لمسلسل “ذاتس سو رايفن” That’s So Raven.

وعلى الرغم من أن النجمة تنتمي بفخر لمجتمع المثليين LGBTQ إلّا أنها صرّحت هذا الأسبوع للمدونة الصوتية “برايد” Pride عن السبب وراء رفضها وقالت: “رفضي للأمر لا يعني عدم افتخاري بكوني مثلية أو عدم رغبتي في تمثيل مجتمع المثليين، بل لأني لا أرغب بتغيير شخصية رايفن باكستر لتتلائم مع شخصيتي. أنني أفتخر بهذا الدور ولا أمانع كون ريفن باكستر سويّة الميول”.

كما أضافت النجمة أن شخصيتها في المسلسل مطلقة الآن ولا تواعد أحداً وهذا أمر مهم بالنسبة لها.

وفي العام الماضي، كانت سيموني قد عقدت قرانها على ميرندا مداي في حفلٍ ودّي أقيم في حديقة الفناءٍ.

وكتبت رايفن سيموني كريستينا بيرمان: “تزوجت بامرأةٍ تفهمني في كل حالاتي المزاجية وفي كل أوقاتي. أحبك يا سيدة بيرمان ماداي”.