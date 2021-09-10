فيديو – ديدي وجوا تشافيز يتبادلان القبل في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التُقطت صورةٌ لمغني الراب الأميركي ديدي (51 عاماً) برفقة عارضة الأزياء الأميركية جوا تشافيز (32 عاماً) في يخته الضخم في مدينة كابري الإيطالية. وظهر ديدي، المعروف الآن باسم شون لوف كامز، في الصورة يعانق تشافيز التي كانت ترتدي بيكيني ويتبادل القبل معها.

ويتواجد ديدي في إيطاليا منذ الشهر الفائت لدعم ابنتيه التوأمتين دليلا وجيسي (14 عاماً) حيث شاركتا في عرض أزياء “دولتشي أند غابانا” Dolce & Gabbana.

وكانت تشافيز قد واعدت سابقاً مغنييْ الراب فيوتشر وباو واو وأنجبت طفلاً من كل منهما. أمّا بالنسية لديدي، فهذه ليست المرّة الأولى التي يواعد فيها حبيبةً سابقةً لفيوتشر. ففي عام 2019 انتشرت إشاعات حول مواعدته لوري هارفي.

وفي يوم الثلثاء، أطلّت تشافيز عبر حسابها على الانستغرام ترقص في حوض السباحة غير مباليةٍ للثرثرة المتعلقة بهذا الخبر.

وفي شهر نيسان (أبريل)، أرادت تشافيز التصدي للتصورات الخاطئة عنها عبر قناتها على اليوتيوب فقالت: “لست عبدة مال. بدأت بالعمل منذ كنت في الخامسة عشرة من عمري. أنا أعتني بطفلتي ولا أتلقى مساعدةً من أحد. وإن أراد أحد والديهما تقديم شيءٍ لهما فليكن. لكنّني لا أحتاج المساعدة وأستطيع القيام بكل شيء بنفسي”.