إطلالة تحبس الأنفاس.. مايا دياب في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا وظهرت من خلالها بإطلالة “كاجوال” باللون الوردي وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة أنيقة جدًا، في لقطات تفيض أنوثة نالت استحسان المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، كانت مايا دياب قد قدمت، مؤخراً، أغنية جديدة على طريقة “الديو” مع الفنان المصري محمود الليثي، وحملت الأغنية الشعبية اسم “حطالي روج”، وتم طرحها عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وتوزيع إسلام شيبسي، وألحان الليثي.

وحقق “الديو” الغنائي أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، بعد طرحه بأسبوع.

ومن آخر أعمالها الفنية، أيضاً، أغنية “وطني اللي جاي”، التي قدمتها في ذكرى أحداث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في ٤ أغسطس، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة، وإخراج جو بوعيد.