ماجدة الرومي تفتتح مهرجان “جرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُحيي نجمة الغناء في لبنان الفنانة العربية الشهيرة ماجدة الرومي حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، إذ أعلن وزير الثقافة الأردني علي العايد عن انطلاق المهرجان يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

ويأتي المهرجان هذا العام وسط حضور الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنسبة 50% من طاقة المسارح الاستيعابية؛ إذ تستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أكتوبر المقبل تحت شعار “جرش… مزينة بالفرح”، حيث يأتي المهرجان بعد تأجيله العام الماضي؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونشرت ماجدة الرومي بوستر حفلها الغنائي في مهرجان جرش، من خلال منشورٍ لها عبر حسابها في “تويتر”، كاشفةً عن موعد الحفل الذي سيُقام يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري على المسرح الجنوبي.

وتركت ماجدة الرومي، في تغريدتها، تعليقاً: “‏أعود وكلي حنين أعود.. لدار الأحبة والقلب عيد.. وصوتي يعانق كل هتاف.. وليس لبحر اشتياقي حدود”.

وشاركت ماجدة الرومي البوستر نفسه عبر حسابها في “انستغرام” وكتبت قائلةً: “إلى الأردن الحبيب.. قريباً نلتقي”، لتنهال التعليقات على منشورها، حيث دوّنت المطربة اللبنانية يارا تعليقاً عبارة عن إيموجي قلب، وقدّمت لها التحية.

فيما عبّر البعض عن تمنيهم لها بحفلٍ موفق وناجح، وبسبب جماهيريتها، وعلق عدد من الجمهور من دول مختلفة عن اشتياقهم لإقامتها حفلات في بلادهم من بينها المغرب وألمانيا.

وعبّر جمهور الأردن عن ترحيبه الكبير بماجدة الرومي، معبرين عن سعادتهم بعودتها أخيراً إلى مهرجان جرش، وسط تمنيات بحفلٍ يليق بمكانتها وحفاوة بالغة بالكلمات المميزة التي منحتها نجوميتها في الوطن العربي.

وقررت إدارة المهرجان استضافة عدد من نجوم الغناء العربي هذا العام، على رأسهم ماجدة الرومي، جورج وسوف، نجوى كرم، حسين الديك والفنان العراقي سيف نبيل.

بينما يحظى المهرجان على مشاركة أكبر عدد من نجوم الغناء الأردني في مقدمتهم الفنان عمر العبداللات، والنجمة ديانا كرزون، والمغنية نداء شرارة والمغنية زين عوض، وغيرهم من نجوم الغناء الشباب.