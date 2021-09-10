ديو غنائي يجمع مصطفى حجاج وأحمد سعد.. والأخير يكشف كلماته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن تعاونٍ جديد يجمعه بمواطنه المطرب مصطفى حجاج، وذلك عبر “ديو غنائي”، يحمل اسم “ع الدوغري”.

ونشر أحمد سعد برومو الأغنية عبر حسابه في “انستغرام”، ظهر فيه الثنائي في مشهدٍ كوميدي للإعلان عن الديو الغنائي، المقرر طرحه كاملاً خلال الأيام المقبلة.

وكشف أحمد سعد، في معرض تعليقه على المقطع عن بعض كلمات الأغنية، وذلك لخلق حالة من التشويق لدى الجمهور، إذ كتب: “إحنا بننحت في الصخر وادينا ماتوجعناش، وبنمشي في عز الشمس والشمس ما تلسعناش، إحنا لو قلنا يا جري ضلنا ما يحصلها، عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش، الخوف ما يخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش، بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش”.

وأكد أحمد سعد أنّ الأغنية ستُطرح قريباً. كما أعلن في منشور آخر عن اسم الديو “ع الدوغري”، فيما أشاد عدد كبير من المتابعين بتعاون الثنائي سعد وحجاج، متوقعين نجاح العمل الذي ينتظرونه.

وكانت آخر أعمال المطرب أحمد سعد الأغنية الدعائية التي قدمها لفيلم “200 جنيه”، وحصد بها نجاحاً متميزاً إذ حققت مليون مشاهدة في فترة وجيزة من طرحها في “يوتيوب”، وهي من كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح.

بينما طرح المطرب مصطفى حجاج آخر أغانيه منذ أيام وحملت عنوان “وداعك مر”، وذلك عبر قناته في “يوتيوب”، وهي من كلمات سهيل، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكس وماستر هاني محروس.