طرح البرومو الأول لفيلم The Matrix Resurrections وظهور خاص لبريانكا شوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود سلسلة أفلام «ماتريكس» أو (المصفوفة) من جديد، وذلك بعد طرح شركة Warner Bros الإعلان الأول لفيلمها الجديد «قيامة ماتريكس» أو The Matrix Resurrections، المقرر عرضه خلال موسم الكريسماس المقبل وتحديداً يوم 22 من ديسمبر (كانون الأول) القادم.

وظهر النجم كيانو ريفز بطل سلسلة أفلام ماتريكس في إعلان The Matrix Resurrections وقد بدا عليه آثار التقدم في العمر، وذلك بصحبة عدد كبير من أبطال الأجزاء السابقة.

إعلان الجزء الرابع من سلسلة ماتريكس (قيامة ماتريكس) بدأ بحديث الممثل نيل باتريك هاريس الذي ظهر كطبيب نفسى مع كيانو ريفز (نيو)، إذ كشف الإعلان عن لمّ شَمل نيو وترينتي لكنّهما لا يتذكران قِصّة حُبّهما التي شهدت عليها الأجزاء الثلاثة السابقة.

ويتعرض كيانو ريفز في الإعلان لحالة من عدم الإدراك للزمان والمكان، ويحاول نيل هاريس مساعدته، لتَذَكّر حَقيقَته وما تَعَرّض له في المصفوفة، وحيرته الشهيرة ما بين تناول حبة الدواء الزرقاء أو الحمراء ومصيره بعدها، كما ويصبح كيانو ريفز أو نيو أكثر قوة ويمتلك قدرات خارقة كما اخترعوا له سيارة جديدة تماماً.

يشارك في بطولة الجزء الجديد من فيلم The Matrix Resurrectionsكل من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وجيسيكا هينويك، وجوناثان جروف، وكاري آن موس، وجادا بيندكت سميث.

فيلم The Matrix Resurrections سيعرض في موسم الكريسماس، وسيتمّ طَرحه في السينمات العالمية في الوقت نفسه بالتوازي مع عرضه على منصة HBO MAX يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

يذكر أنّ ثلاثية «الماتريكس» أو (المصفوفة) حَقّقت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وكان خبر تقديم جزء رابع منها من إخراج لانا واتشوسكي خبراً سعيداً بالنسبة لمحبي سلسلة الأفلام الشهيرة.

وبدأ عرض أول أفلام سلسلة ماتريكس في مارس (آذار) 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار، حيث حَقّقت به شركة ورنر بروس نجاحاً مبهراً في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالمياً، وترتب على هذا النجاح طرح أجزاء جديدة، بداية من مايو (أيار) 2000، والذي حَقّق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded، أمّا الجزء الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 وحَقّق حوالي 400 مليون دولار عالمياً.