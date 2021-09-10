جلسة العلاج “٦٠ دقيقة”.. محمود نصر طبيب نفسي في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض النجم السوري محمود نصر أولى تجاربه في الدراما المصرية من خلال مسلسل “٦٠ دقيقة” المقرر عرضه ابتداءًا من يوم الخمس 16 أيلول/سبتمبر الجاري على منصة “شاهد.نت”.

ويشارك محمود نصر في “٦٠ دقيقة” إلى جانب باقة من الممثلين المصريين والعرب، من بينهم ياسمين رئيس، والسعودية فاطمة البنوي، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.

يتألّف المسلسل من 9 حلقات (تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي وإنتاج شركة “الصباح اخوان”)، وتدور أحداثه حول ياسمين التي تعيش حياة مستقرّة هادئة مع زوجها الطبيب النفسي محمود نصر، لكن يقع حادث غامض يقلب حياتهما رأساً على عقب.

ونشر محمود نصر الإعلان الدعائي الرسمية الخاص بمسلسل “٦٠ دقيقة” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّق عليه قائلًا: “أنا دكتور و اسمي معروف، عندي برنامج اسبوعي في التلفزيون و جلسة العلاج عندي في العيادة ٦٠ دقيقة ..”.

وأضاف “نصر” قائلًا: “العلاج النفسي في جوهره، هو العلاج بالحب”.

الجدير ذكره أن محمود نصر كان قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “دفعة بيروت” (تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي) الذي عرض على تطبيق “شاهد.نت”.