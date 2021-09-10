شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تطمئن الجمهور على حالتها الصحية برسالة.. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، وذلك بتدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، منذ أكثر من 50 يومًا على رحلتها مع العلاج، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه، "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا ..الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية أني أقولكم أني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله ".

وتوجهت بالشكر لجمهورها، قائلة: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".



تدوينه ياسمين عبد العزيز

وكان وائل عبد العزيز، قد قال إن شقيقته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، وهى الآن في فترة التعافي وتحتاج لبعض الوقت حتى تعود كما كانت، وهي أفضل بكثير عما كانت عليه في السابق.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "أقول للناس اطمئنوا ياسمين بخير، وإن شاء الله تعود لبيتها عن قريب، مقدرش أحدد هترجع أمتى، لكن هي هترجع لما تبقى تمام ونفسيتها كويسة".

وأضاف: "لسة قافل معاهم إمبارح هي وأحمد وهما بخير وكويسين، هي فاصلة شوية عن الأخبار، وهي محتاجة لحاجة زي كدة، والفترة دي كانت صعبة في الحصول على الفيزا، لكن أحمد قدر يحصل عليها ويسافر لياسمين".