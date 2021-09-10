شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام بالفيوم للعرض المسرحي "صاحب مقام" ضمن مشروع المواجهة والتجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "صاحب مقام" من إنتاج الفرقة يقدم أول عروضه خارج القاهرة ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي، حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة الفيوم و لمدة 5 أيام بالمجان، لينتقل بعدها العرض الى محافظة بني سويف ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري .

جدير بالذكر أن العرض حكي وغنا وانشاد ويقدم 6 حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلي القديس مارجرجس ويربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

"صاحب مقام" كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقي وألحان حازم الكفراوي ويشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، مصطفى عبد الفتاح، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبد الجواد، وإخراج عادل حسان.