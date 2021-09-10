شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ناعيا محمود العربى: "العمر بينتهى بس السيرة بتكمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد هنيدى، على نعى رجل الأعمال الراحل محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، الذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.

وكتب محمد هنيدي فى تغريده عبر حسابه على تويتر: "من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود.. بتحكي عن كرمه وأخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه.. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبة في كل مكان.. العمر ممكن ينتهي.. بس السيرة بتكمل.. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها .. ربنا يرحمه.. العمر بينتهي بس السيرة بتكمل".



محمد هنيدى يتحدث عن محمود العربي

الآلاف من أهالي المنوفية يشيعون جثمان رجل الأعمال محمود العربي

وشيع الآلاف من أهالي المنوفية، جثمان رجل الأعمال محمود العربي رجل الأعمال الشهير وصاحب مجموعة العربي بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمانه.

وتحرك موكب الجنازة لمثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قريته أبو رقبة، كما حرص المئات من عدة محافظات على الحضور للمشاركة فى تشييع جثمان الفقيد الراحل مرددين الأدعية وشهادة التوحيد داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصديقين فى يوم الجمعة المبارك .

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية ابو رقبة مسقط رأس رجل الأعمال الحاج محمود العربى لما كان كان معروفا عنه من حسن معاملته للجميع وتواضعه الشديد وابتسامته التى لا تفارقه حيث كان بابه مفتوحا للجميع ولا يتأخر عن الاستجابة لمطلب أيا من العاملين فى شركاته وكان حريصا على توفير افضل مستويات المعيشة لهم .