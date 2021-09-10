شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تصوير المشاهد بشكل يومى، حيث انطلق العمل مطلع هذا الأسبوع بعد الاستقرار على الفنانين المشاركين في البطولة وهم هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، وانضم لهم اسلام جمال، أحمد كشك، سلوي عثمان، چلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.



هنادى مهنى وهاجر احمد

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث تعرض الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، واستمرار تصوير مشاهد الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.



اسلام جمال

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.



احمد بدير

يذكر أن هنادى مهنى عرض لها مؤخرًا حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، حيث شاركت في بطولتها إلى جانب أحمد زاهر، ايمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، أما هاجر أحمد فتستعد لاستئناف تصوير فيلم "زومبى" مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى وشيماء سيف وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.



سلوى عثمان



احمد كشك



حنان سليمان



جالا هشام