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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى من كواليس "كلبش" يوثق مطاردة لـ أمير كرارة بالدراجة النارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمي، عن صورة جديدة من وراء كواليس مسلسل كلبش، الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة، حيث ظهر الأخير وهو يقود دراجة نارية في إحدى مطارداته ويرتدي الجاكت الجلد أسود اللون، بينما يلتقط ميمي السيلفى وهو داخل إحدى السيارات.
ونشر ميمي الصورة التي جاءت من كواليس تصوير مسلسل كلبش، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، لتحظي الصورة بإعجابات وتعليقات كبيرة نظرًا للشعبية التي تمتع بها المسلسل لحظة عرضه منذ سنوات.
بيتر ميمي وأمير كرارة من كواليس مسلسل كلبش
يأتى هذا فيما حرص كرارة، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هند حسني، منذ أسابيع قليلة، ونشر كرارة صورة تجمعه بزوجته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه لها رسالة، قائلا: "كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا"، ولقت رسالة التهنئة تفاعلا كبيرا من محبي النجم أمير كرارة ومشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد زوجته.
ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون في العمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان من 2020.
تدوينه بيتر ميمي
وعقد امير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.