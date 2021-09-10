شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى من كواليس "كلبش" يوثق مطاردة لـ أمير كرارة بالدراجة النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمي، عن صورة جديدة من وراء كواليس مسلسل كلبش، الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة، حيث ظهر الأخير وهو يقود دراجة نارية في إحدى مطارداته ويرتدي الجاكت الجلد أسود اللون، بينما يلتقط ميمي السيلفى وهو داخل إحدى السيارات.

ونشر ميمي الصورة التي جاءت من كواليس تصوير مسلسل كلبش، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، لتحظي الصورة بإعجابات وتعليقات كبيرة نظرًا للشعبية التي تمتع بها المسلسل لحظة عرضه منذ سنوات.



بيتر ميمي وأمير كرارة من كواليس مسلسل كلبش

يأتى هذا فيما حرص كرارة، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هند حسني، منذ أسابيع قليلة، ونشر كرارة صورة تجمعه بزوجته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه لها رسالة، قائلا: "كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا"، ولقت رسالة التهنئة تفاعلا كبيرا من محبي النجم أمير كرارة ومشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد زوجته.