شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة يوم الخميس 16 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كل القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع.

ويؤكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال مشددًا علي تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف الفنان هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.