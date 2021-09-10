شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ 18.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 18 فى تمام الساعة الثامنة مساء، والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفني، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكى، منة شلبى, كريم عبد العزيز, رامى صبرى, احمد زاهر، درة، الديفا سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، هانى رمزى، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.