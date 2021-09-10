نيكول سابا وراغب علامة وأمل حجازي يُعلقون على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين اللبنانيين بينهم نيكول سابا وراغب علامة وأمل حجازي، على التعليق على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، الذي أُعلن عنه ظهر اليوم الجمعة، وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتبت نيكول سابا، عبر حسابها: "خلّينا نقول مبروك ونتفاءل بالحكومة الجديدة ونقول يا رب افرجها على لبنان وعلى اللبنانيين، بكفّى يا اللّي مرقنا وبعدنا عم نمرق فيه".

أمل حجازي

فيما كتبت الفنانة أمل حجازي: "الزي الرسمي للحرامي بلبنان طقم وربطة عنق".

راغب علامة

بينما كتب الفنان راغب علامة: "لا خلاص للبنان إلا بفتح أبواب السجون للسارقين والفاسدين".

ووقع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عقب 14 لقاء للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة ،وذلك وفق بيان صحفى لرئاسة لبنان.