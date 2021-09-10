نجلاء بدر تُعلق على تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئة الإعلامي جورج قرداحي، عقب تعيينه وزيرا للإعلام في التشكيل الجديد للحكومة في لبنان.

ونشرت نجلاء، صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تهانينا جورج قرداحي منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.. يستحقها بجدارة".

ووقع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، التشكيل الحكومي الجديد للبنان، وجاء كالتالي: "محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، يوسف خليل وزيراً للمالية، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، جوني قرم وزيراً للاتصالات، عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي، جورج قرداحي وزيراً للإعلام".