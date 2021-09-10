أميرة فتحي لـ"الخليج 365": "لهذا السبب أطلقت على السوشيال ميديا المسيخ الدجال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أميرة فتحي إن تواجد أي فنان على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر بات ضروريا، وجعلها تتراجع عن قرارها بالابتعاد عنها.

وأوضحت أميرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مكنتش بحب السوشيال ميديا، وشايفة ناس كتير عليها فاضية بتجيب سيرة بعض ويشتموا بعض، بتقلب الحق باطل والعكس، وكنت مسمياها المسيخ الدجال عشان كده، الناس فيها بتمشي ورا أي حاجة، أنا لا يمكن أنشر حاجة الا لو متأكدة".

وأضافت "في البداية كان حسابي خاص للأصدقاء والأهل والصحفيين أصدقائي وعدد من الجمهور المحترمين، والناس بدأت تقولي لازم أبقى متواجدة، وبدأت الحكاية مع تيك توك وقت كورونا، ولقيت تفاعي إيجابي مع الناس وطاقة إيجابية، وقلت لنفسي ان كل حاجة ليها سلبيات وايجابيات".

يُذكر أن أميرة فتحي تشارك في بطولة فيلم "أولها حلو" تأليف وإخراج حازم متولي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا.