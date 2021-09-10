بالفيديو| أبلة فاهيتا: "نيللي كريم وقعت واقفة".. والأخيرة: "شهر العسل لسه مخلصش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

مازحت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الفنانة نيللي كريم، خلال حديثها عن الساحل الشمالي، قائلة: "الساحل الشمالي مبيجبش كورونا.. بيجيب عرسان، يا حبيبتي نيللي كريم وقعت واقفة واتجوزت واد ورور ورياضي وعايش في نيويورك، وإللي زاد وغطى إنه بيأكلها مكرونة في بوقها.. إحنا راجعين من الساحل بتسلخات وهي راجعة بعريس".

وقالت نيللي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أبلة فاهيتا" المعروض على فضائية "ON E": "تعرفت على زوجي لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعدما شاهدته في لقاء مع أبلة فاهيتا في أمريكا، والفرح كان على العريس طبعا، والعروسة كان كفاية عليها (الفستان).. أنا معرفتش هشام هو اللي عرفني".

وأضافت: "العريس مِكلف قوي، ولسه بيأكلني مكرونة على السرير، وفيه جمبري.. ولسه شهر العسل مخلصش، وهنقعد في التجمع بعد انتهاء شهر العسل".

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم، احتفلت بزفافها من هشام عاشور، لاعب الإسكواش الدولي السابق، في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم: عمرو دياب، هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فراج، بسنت شوقي، وأكرم حسني، وسافرت بعدها لنيويورك لقضاء شهر العسل.

كما يصغر هشام عاشور عن نيللي كريم، بنحو 8 سنوات، إذ يبلغ من العمر 39 عاما، وهو أيضا الشقيق الأكبر لنجم الإسكواش العالمي رامي عاشور.