بعد تعيينه وزيرا للإعلام.. نبيلة عبيد توجه رسالة لـ جورج قرداحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على توجيه رسالة للإعلامي جورج قرداحي، بعد تعيينه وزيرا للإعلام في التشكيل الجديد للحكومة في لبنان.

ونشرت نبيلة، صورة جورج قرداحي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك للصديق العزيز الإعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرًا للآعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي.. أبارك للأشقاء في لبنان ولادة الحكومة الجديدة نحو الاستقرار، ومبروك معالي الوزير جورج قرداحي".

ووقع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، التشكيل الحكومي الجديد للبنان، وجاء كالتالي: "محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، يوسف خليل وزيراً للمالية، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، جوني قرم وزيراً للاتصالات، عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي".

و "هنري خوري وزيراً للعدل، موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة".

و "وليد نصار وزيراً للسياحة، عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، محمد مرتضى وزيراً للثقافة، جورج دباكيان وزيراً للصناعة، نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، جورج قرداحي وزيراً للإعلام".