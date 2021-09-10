يسرا اللوزي تروج لحكاية "بالورقة والقلم" من "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روجت الفنانة يسرا اللوزي لحكاية "بالورقة والقلم"، القصة الثانية ضمن حكايات الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا".

ونشرت يسرا بوستر منفرد لها، عبر حسابها على موقع انستجرام، معلقة "الحكاية الثانية بالورقة والقلم من الموسم الثاني لمسلسل إلا أنا، السبت 18 سبتمبر على dmc وdmc دراما".

جدير بالذكر أن الحكاية الأولى "بيت عز" قامت ببطولتها الفنانة سهر الصايغ، الفنان رشدي الشامي، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان أحمد الشامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.