صور| إلهام شاهين وكارول سماحة يشاركان بمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُشارك الفنانة إلهام شاهين والفنانة كارول سماحة، اليوم الجمعة، بمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد.

ونشرت إلهام، صورا لها بصحبة الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السويد بلد تعشق الزهور.. أُشارك اليوم في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالعاصمة ستوكهولم.. مهرجان للأفلام الإنسانية.. مواضيع تخص المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة".

وتنطلق اليوم الجمعة، الدورة الأولى من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في عاصمة السويد "ستوكهولم" الذي يهتم بسينما المرأة والطفل وسينما ذوي الهمم وغيرها.

ويُقام المهرجان في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2021 عبر شبكة الإنترنت وتحديدا من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للمهرجان، حيث سيتم عرض الأفلام المختارة بشكل أساسي في العاصمة السويدية ستوكهولم وذلك بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد وبقية العالم من جائحة كورونا.

ويُكرم المهرجان في حفل الافتتاح اليوم الفنانة إلهام شاهين، ويأتي بحضور النجوم العرب والأجانب المشاركين وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة والنجمة الفرنسية برجيت ساي وغيرهم من الشخصيات السينمائية والإعلامية العالمية المتواجدين على السجادة الحمراء في افتتاح دورة المهرجان الأولى لعام 2021 .

والأفلام الروائية المشاركة بالمهرجان لا تقل مدتها عن 75 دقيقة، أما الأفلام القصيرة فلا تزيد مدتها عن 30 دقيقة.