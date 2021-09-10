محمد ممدوح عن دينا مشرف والكومي: "أنا خايف أحسدنا والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بـ دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، والشاب محمود الكومي مصمم روبوت استخلاص الماء من رطوبة الهواء.

ونشر ممدوح، صورتين للاعبة دينا مشرف والشاب محمود الكومي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إيه العظمة اللي بقينا فيها دي؟.. ما شاء الله يعني أنا خايف أحسدنا والله".

وكانت دينا مشرف، قد حصلت على ذهبية إفريقيا 8 مرات مما أهلها للمشاركة في بطولة العالم 8 مرات، واحتلت المركز الـ 32 في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، وهي أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم.

فيما يُعد الشاب محمود الكومي هو مصمم روبوت جديد باسم "إيلو" يستخلص الماء من رطوبة الهواء.

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن"، وعُرض العمل في رمضان 2021.

المسلسل من بطولة: منى زكي، محمد فراج، آدم الشرقاوي، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن.